Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması "Alacağı karar ne olursa olsun saygımız var, yanındayız"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD davetine cevabı konusunda net konuştu; "Alacağı karar ne olursa olsun saygımız var, yanındayız"
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