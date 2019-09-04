Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tokat gibi sözler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir dizi mesaj yayınladı. Bahçeli, "PKK ve HDP’yle kurulan yasak ilişki CHP Genel Başkanı’nı tarihi gerçeklerden koparmış, Sivas’tan Kandil’e savurmuştur! Bu savruluş iflastır. Sivas’ta PM’yi toplayanlar hata yapmışlar, istismara çanak tutmuşlardır. Asıl toplanacakları orası değil emperyalizmin karanlık kovuğudur." dedi. Bahçeli HDP'ye destek turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'na ilişkin ise, "31 Ağustos'ta büyük zaferimizin hemen ertesinde, PKK'lılara destek turuna çıkması zillettir.'' açıklamasında bulundu.