Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: "CHP'nin samimiyeti kalmadı millete tuzak kuruyorlar!" | Video
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den CHP'nin 'Elazığ afet bölgesi olsun' tepkisine sert çıktı! Devlet Bahçeli; 'Karamsar ve karanlık aşılayan bir dil kullanıyorlar. CHP'nin samimiyeti kalmadı millete tuzak kuruyorlar' ifadesini kullandı.
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