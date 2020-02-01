Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: "CHP'nin samimiyeti kalmadı millete tuzak kuruyorlar!" | Video

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den CHP'nin 'Elazığ afet bölgesi olsun' tepkisine sert çıktı! Devlet Bahçeli; 'Karamsar ve karanlık aşılayan bir dil kullanıyorlar. CHP'nin samimiyeti kalmadı millete tuzak kuruyorlar' ifadesini kullandı.