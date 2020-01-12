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Devlet Bahçeli'den MHP İl Başkanları Kampı Toplantısı'nda önemli açıklamalar

12.01.2020 | 12:41

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanışında konuştu

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