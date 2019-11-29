Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi'nde, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında üzerinde yaşadığımız toprakların kültürel zenginliğine de atıfta bulunarak "Biz kendi inancına ve kültürüne uygun olmak şartı ile iyi olan her değeri bünyesine katmaktan imtina etmeyen bir milletiz. Ama buna karşın ülkemizde batı medeniyetine dahil olabilmek için dinimizi değiştirmemiz gerektiği tartışmalarının bile yapıldığı dönemler olmuştur" dedi.