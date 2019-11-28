Dipsiz Göl sonrası beklenen karar! Definecilere ÇED belgesi zorunluluğu geldi
Dipsiz Göl'de yaşanan çevre katliamından sonra define arama projelerinin de çevresel yetki değerlendirme kriterlerine tabi olması kararlaştırıldı. Yeni yönetmeliğe göre define arama projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından incelenecek.
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