Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla cağ kebabı kesti

Bursa'ya çağ kebap ustası Ahmet Bektaş'ın daveti üzerine gelen Diriliş Ertuğrul oyuncusu cağ kebabını kılıçla kesti.

Bursa Kent Ormanında düzenlenen bir etkinliğe katılan Diriliş Ertuğrul oyuncusu Yücel Tok, ustanın bıçakla cağ kebabını kestiği görüp o cağ öyle mi kesilir deyip belinden kılıcını çıkartarak çağ kebabını kılıçla kesti. Kılıçla döneri büyük bir ustalıkla kesen Tok, etkinliğe katılanlardan tam not aldı. Etkinliğe Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da katıldı. Diriliş Ertuğrul oyuncusunun kılıçla kestiği çağ kebabını etkinliğe katılanlar afiyetle yedi.