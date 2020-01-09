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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Irak'ta "gerginliği azaltma" diplomasisi

09.01.2020 | 16:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesine ilişkin, "Bölgedeki gerginliği azaltmak için beraber yapabileceklerimizi değerlendirdik." dedi.

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