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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ta

09.01.2020 | 12:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

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