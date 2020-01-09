Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ta
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.
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