Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Rusya'daki patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında Kanal İstanbul'a değinerek; projenin 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni etkileyecek bir yönü bulunmadığını belirtti.