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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması!
02.02.2020 | 13:33

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Rusya'daki patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında Kanal İstanbul'a değinerek; projenin 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni etkileyecek bir yönü bulunmadığını belirtti.

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