Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Bulgaristan'da önemli açıklamalar | Video
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında "Türk düşmanlığı ön plandadır. Yarın bunu önleyemezsek Avrupa geleceği için felaket olur" ifadelerini kullandı
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