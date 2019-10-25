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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kırmızı bültenle aranan terörist hakkında açıklama

25.10.2019 | 12:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'li terörist Mazlum Kobani ile ilgili olarak, ''Hakkında kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazıyla nota ile ABD'ye bildirdik'' dedi.

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