Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada Libya'da ateşkesin sağlanması için "Rus dostlarımızdan beklentimiz Hafter'i ikna etmeleri" dedi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Libya'da Fransa silah desteği ile kaosun devamını sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.