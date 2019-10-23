Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar! İşte Soçi'de valın mutabakatın tüm detayları...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamalarda; Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların siyasi başarı olarak tarihe geçtiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu; Soçi'de yapılan mutabakat ile Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildiğini dile getirdi. Ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Çavuşoğlu; Tel Abyad-Resulayn bölgesinde durum muhafaza edilecek. Soçi'de vardığımız mutabakata göre Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar güvenli bölge olacak. Kobani dahil YPG'li teröristler Rusya ve Rejim unsurları tarafından 30 km'nin altına gönderilecek. Silahları da temizlenecek. Münbiç ve Tel Rıfat'taki YPG'liler tamamen çıkarılacak." dedi.