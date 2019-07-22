Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 ve S-400 açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; S-400 Hava savunma sistemi hakkına önemli açıklamalarda bulunuyor! Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamada; "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi barış için kullanılacak bir sistem. Fakat herhangi bir tehdit olduğu zaman belli bir mesafeye kadar takip edip yok edecek bu tehditi. S400 savunma sistemi Patriot sisteminden de daha iyi-ileri bir sistem. " dedi. Çavuşoğlu ABD ile yaşanan F-35 krizi hakkında, "Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar" değerlendirmesinde bulundu.