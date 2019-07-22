Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 ve S-400 açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; S-400 Hava savunma sistemi hakkına önemli açıklamalarda bulunuyor! Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamada; "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi barış için kullanılacak bir sistem. Fakat herhangi bir tehdit olduğu zaman belli bir mesafeye kadar takip edip yok edecek bu tehditi. S400 savunma sistemi Patriot sisteminden de daha iyi-ileri bir sistem. " dedi. Çavuşoğlu ABD ile yaşanan F-35 krizi hakkında, "Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 ve S-400 açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN