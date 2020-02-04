Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "İblid'de gözlem noktalarını güçlendireceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeniden Asya Girişimi Toplantısı"nda kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamada; ''Son günlerde İdlib'de ciddi gerginlik oldu. Dün de 8 şehidimiz var. Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor. Burada Rusya'ya da önemli görevler düşüyor. Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz.'' dedi. Koronavirüs salgını hakkında ise; "Türkiye, Wuhan'a sağlık yardımı gönderen ender ülkelerden biri oldu. Tüm dünyada olduğu gibi uçuşlarla ilgili bazı tedbirler alıyoruz ama hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz." ifadelerini kullandı.