Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'un açılışında konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz." dedi. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu; "35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak."