Dışişleri Başkanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresini görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'nde
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Bakan Çavuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu Libya tezkeresi ile bilgi verecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresini görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi ile ilgili bilgilendirme yapacak.
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