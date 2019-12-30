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Dışişleri Başkanı Çavuşoğlu'ndan İyi Parti Genel Merkezi'ndeki 'Libya Tezkeresi' görüşmesi sonrası açıklama

30.12.2019 | 15:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi. Bakan Çavuşoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Libya tezkeresi hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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