Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin skandal tasarısına sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada; ABD'nin skandal tasarısına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında; "Barış Pınarı Harekatı'yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir! "dedi.