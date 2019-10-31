Dışişleri'nden Fransa'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Fransız Senato’sunun ve Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa’nın uğradığı hayalkırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır." denildi.