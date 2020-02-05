Diyanet uyardı: “Kurasız hac diye bir şey yoktur” | Video

ürkiye’nin hac kontenjanının 83 bin 430 olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, “Kurasız hac diye bir şey yoktur. 83 bin 430, Suudi Arabistan makamlarının bize verdiği resmi bir kotadır. Bunun dışında hacca gidişler illegal hacca gidişlerdir. Bunlar işçi vizesi, ticari vize olarak gidip bazen Cidde ve Medine havalimanlarından dönüşleri oluyor” dedi.