Diyanet'ten 'Camide tabure' genelgesi! "Tabure cami kültürüne uygun değil"

Diyanet İşleri Başkanlığınca, cami ve mescitlerde, ima ile namaz kılanlar için oluşturulan sabit oturakların bulunduğu müstakil mekanlar kaldırılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınması konusuna ilişkin yayınlanan genelgede, cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için oluşturulan sabit oturakların bulunduğu müstakil mekanların kaldırılacağı bildirildi.