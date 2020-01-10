Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu
Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde nöbet tutan bir aile daha evladına kavuştu. PKK tarafından dağa kaçırılan torununu gören Halime Kadran gözyaşlarına hakim olamadı.
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