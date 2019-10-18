Diyarbakırdaki Anne Babaların Evlat Nöbetleri Sürüyor

Diyarbakır'da Hdp İl Binası önünde evlat nöbeti tutan anne ve babalar kararlığını bir kez daha gösterdi. Yağmurdan önce Hdp İl yöneticileri ve partililer binaya girerken ailelere hakaret etti, aileler tepki gösterince araya polis girdi. Tüm hakaretlere rağmen anneler geri adım atmadı.