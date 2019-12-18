Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz denklem mümkün mü? İşte Doğu Akdeniz gerçeği...
Son yıllarda gündemi sık sık meşgul eden Doğu Akdeniz’de neler oluyor? Keşfedilen doğal gaz ve petrol rezervleri bölge ülkeleri için ne ifade ediyor? Türkiye, bölgede kurulmaya çalışılan ittifakların neresinde? Türkiye ve Libya arasında imzalanan muhtıra ne anlama geliyor? İşte Doğu Akdeniz'le ilgili soruların cevapları...
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