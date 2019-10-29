Doğu Akdeniz'den 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı yayın ile bağlandılar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen resepsiyonda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilerimizi koruma faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı fırkateyn personeli ile canlı bağlantı kurarak destek ve tebriklerini iletti. Doğu Akdeniz'de görev yapan askeri personelimiz daima göreve hazır olduklarını söyledi.