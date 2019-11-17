Doğu Perinçek'ten diplomasi zaferi yorumu
A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programına konuk olan Doğu Perinçek önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin diplomasi zaferiyle ilgili konuşan Perinçek, ''Türkiye, Trump'la masaya üstün bir konumda yerleşti. Neden? silahlı bir zafer kazanmış. Barış Pınarı Harekatı başarıyla uygulanmış, ABD'nin oradaki piyonları, üzerimize sürdüğü kuvvetler, 32 KM'nin altına sürülmüş, atılmış. O nedenle Türkiye o masaya bir üstünlükle oturdu. '' dedi.
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