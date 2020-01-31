Web TV Türkiye Dr. Meltem Özen: “Korona virüsünden korkmaya gerek yok” | Video

Dr. Meltem Özen: “Korona virüsünden korkmaya gerek yok” | Video

Dr. Meltem Özen: “Korona virüsünden korkmaya gerek yok” | Video
31.01.2020 | 15:48

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarma geçiren korona virüsüne bağlı ölümlerde ki artışlar gün geçtikçe çoğalıyor. Yetkililer, 29 Ocak itibarıyla 7 bin 711 vaka tespit edildiğini, ölü sayısının ise 170'e yükseldiğini açıkladı. Korona virüsle ilgili gelinen son noktayı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber’e değerlendirdi.

"ÇOĞU KİŞİ HAFİF GEÇİRİYOR, FARKINDA OLMUYOR"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen: "Bu virüs SARS'a göre çok daha hafif seyrediyor ancak ona göre çok daha hızlı yayılım gösteriyor. Örneğin 2002'de ortaya çıkan MERS virüsü Suudi Arabistan'da çıkmış ve develer kaynaklı bir virüstü. Öldürücülüğü ise %35'lerde idi. Ancak korona virüsünün öldürücü %3 civarındadır. Eğer bir panik havası yaratılmak isteniyorsa o zaman yaratılmalıydı. Şuan bir korku pompalanıyor. Bizler hızlı yayıldığı için panik yapıyoruz. Bizim burada yapacağımız iş yayılımını engellemektir. Bunun içinde protokoller var. Bu enfeksiyon tespit edilmişse o kişiler karantinaya alınır." şeklinde değerlendirdi.

Korkuya gerek olmadığını belirten Özen: "Çoğu kişi çok hafif geçiriyor ve farkında bile olmuyor. Bu yüzden korkuya ve endişeye gerek yok. Virüs enfeksiyonlarında yaptığımız genel olarak destekleyici tedavilerdir. Normal bir grip seyrinde de aynı tedavi uygulanır." ifadesinde bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye | Video 05:06
Başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye | Video 31.01.2020 | 17:08
Başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye! 05:06
Başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye! 31.01.2020 | 16:55
İstanbul Şişli'de işçilerden Ekrem İmamoğlu'na protesto | Video 00:20
İstanbul Şişli'de işçilerden Ekrem İmamoğlu'na protesto | Video 31.01.2020 | 15:55
Dr. Meltem Özen: “Korona virüsünden korkmaya gerek yok” | Video 04:05
Dr. Meltem Özen: “Korona virüsünden korkmaya gerek yok” | Video 31.01.2020 | 15:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Bulgaristan'da önemli açıklamalar | Video 06:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Bulgaristan'da önemli açıklamalar | Video 31.01.2020 | 13:35
Çin'den Koronavirüs tahliyesi! 34 Türk, 7 Gürcistan, 7 Azerbaycan vatandaşı için uçak kalktı | Video 01:43
Çin'den Koronavirüs tahliyesi! 34 Türk, 7 Gürcistan, 7 Azerbaycan vatandaşı için uçak kalktı | Video 31.01.2020 | 12:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar 31 Ocak 2020 Cuma 48:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar (31 Ocak 2020 Cuma) 31.01.2020 | 12:14
Bunun altında tüm dünya kalır 09:32
"Bunun altında tüm dünya kalır" 31.01.2020 | 12:01
Utanmadan deprem paraları nereye gitti diye soruyor 02:44
"Utanmadan deprem paraları nereye gitti diye soruyor" 31.01.2020 | 11:50
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'den İSMEK'in kadın yöneticilerine büyük terbiyesizlik | Video 00:36
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'den İSMEK'in kadın yöneticilerine büyük terbiyesizlik | Video 31.01.2020 | 11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan 41 vatandaşımızın tedavisi sürüyor 05:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan "41 vatandaşımızın tedavisi sürüyor" 31.01.2020 | 11:41
Mahir Ünal’dan ırkçı Yunan vekile yönelik Kendi çirkinliklerini ortaya koyan bir hareket 07:46
Mahir Ünal’dan ırkçı Yunan vekile yönelik "Kendi çirkinliklerini ortaya koyan bir hareket" 31.01.2020 | 11:10
Sağlık Bakanı Koca'dan Coronavirüs açıklaması 21:14
Sağlık Bakanı Koca'dan Coronavirüs açıklaması 31.01.2020 | 10:44
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması Türkiye'de koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı |Video 04:30
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması "Türkiye'de koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı" |Video 31.01.2020 | 10:32
Numan Kurtulmuş A Haber’e son gelişmeleri değerlendirdi 08:03
Numan Kurtulmuş A Haber’e son gelişmeleri değerlendirdi 31.01.2020 | 09:11
Türkiye'den koronavirüs salgının kalbi Çin'e 'Koca Yusuf' operasyonu | Video 02:53
Türkiye'den koronavirüs salgının kalbi Çin'e 'Koca Yusuf' operasyonu | Video 31.01.2020 | 09:18
Başkan Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü | Video 05:07
Başkan Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü | Video 30.01.2020 | 23:17
Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın evinde ölü bulundu | Video 02:59
Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın evinde ölü bulundu | Video 30.01.2020 | 23:21
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar... | Video 01:59
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar... | Video 30.01.2020 | 21:52
Başkan Erdoğan: Kudüs kırmızı çizgimizdir | Video Haber Video 23:41
Başkan Erdoğan: Kudüs kırmızı çizgimizdir | Video Haber Video 30.01.2020 | 21:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN