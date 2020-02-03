Dünya THY'yi izledi, yeni reklamında Ay'a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar
Türk Hava Yolları'nın, Ay'a 1969'da yapılan ilk yolculuktan ilham alan yeni reklam filmi, ABD'nin en çok izlediği ve dünya genelinde 600 milyondan fazla kişinin takip ettiği Amerikan Ulusal Futbol Ligi final maçında(Super Bowl) gösterildi.THY reklamı ile ülkede ve dünya genelinde büyük bir kitleye ismini bir kez daha ulaştırdı. Reklam filmi 20 farklı ülkede de yayına girdi. THY, final maçının yapıldığı Miami'ye doğrudan uçmasıyla kente dünyanın birçok noktasından izleyici taşıdı.
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