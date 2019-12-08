Web TV Türkiye Dünyaca ünlü sanatçı Della Miles: Erdoğan gibi bir başkanınız olduğu için çok gururlanmalısınız

Dünyaca ünlü sanatçı Della Miles: Erdoğan gibi bir başkanınız olduğu için çok gururlanmalısınız

08.12.2019 | 19:23

Michael Jackson ve Whitney Houston ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ABD'li sanatçı Della Miles'den A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Emirhan Ergen'in sorularını yanıtlayan Della Miles, "Nasıl Müslüman oldunuz? Türkiye'ye yerleşmeye nasıl karar verdiniz? Türk kültürünün hangi özellikleri sizi etkiledi? gibi sorularına samimi yanıtlar verdi. Öte yandan Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek veren sanatçı Başkan Erdoğan ile olan görüşmesiyle ilgili de ilk kez konuştu ve o anları anlattı. Miles, "Kendi ülkemin başkanlarından hiçbiriyle tanışmadım birinin bile elini bile sıkmadım. Başkan Erdoğan çok açık biri, benimle bile görüştü. Bundan etkilendim çok onurlandım. O ve sevgili eşi sadece normal insanlar. Kimseye yukarıdan bakmayan bir başkanınız olduğu için gururlanmalısınız" dedi. Öte yandan aralık ayı içerisinden Konya'ya geleceğini ve yeni bir single çıkaracağını söyleyen Miles, A Haber'ê özel Türkçe olarak "Yalnızım" şarkısın söyledi. İşte o keyifli röportaj....

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