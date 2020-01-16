EDOK eski komutanı Metin İyidil yeniden tutuklandı!

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında "ağırlaştırılmış müebbet" cezası alan daha sonra istinaf tarafından tahliye ettirilen eski korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı! Daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muhabere Eğitim Destek Komutanı olan Metin İyidil hakkında verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" kararı hükmü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmuştu. Metin İyidil'in yakalanmadan önce kaçmaya çalıştığı tespit edildi.