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Eğitimde fırsat adaleti nasıl sağlanacak?

Eğitimde fırsat adaleti nasıl sağlanacak?
10.02.2020 | 12:19

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Akademik Destek' Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Yeni bilişim ağı ile ilgili konuşan Selçuk, "Her bir öğrencimize, bütün operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz erişim imkanı var. Her bir öğrencimiz, Türkiye’nin her yerinden; telefon çeksin yeter. Bu anlamda bir erişme ve ulaşma imkanı var. Bunu pilot çalışmalarda denedik." dedi..

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