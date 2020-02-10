Eğitimde fırsat adaleti nasıl sağlanacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Akademik Destek' Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Yeni bilişim ağı ile ilgili konuşan Selçuk, "Her bir öğrencimize, bütün operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz erişim imkanı var. Her bir öğrencimiz, Türkiye’nin her yerinden; telefon çeksin yeter. Bu anlamda bir erişme ve ulaşma imkanı var. Bunu pilot çalışmalarda denedik." dedi..
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