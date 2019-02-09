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Ekrem İmamoğlu kendisine CHP-HDP ittifakına tepkisini gösteren vatandaşla tartıştı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Çekmeköy'de bir pazara giderek vatandaşlarla konuştu. İmamoğlu, vatandaşlardan gelen HDP tepkilerine karşılık verince tartışma çıktı. Atv'de yayınlanan Son Durak programının sunucusu Melih Altınok ise konuya ilişkin, "vatandaşla tartışmanın bir anlamı yok orada bir hanımefendi gördüğünü aktarıyor. HDP'nin PKK'nın faaliyetlerine altyapı oluşturması, onları desteklemesi, teröristlerin cenazesine gitmesi vatandaş bunları görüp eleştiriyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Ekrem İmamoğlu kendisine CHP-HDP ittifakına tepkisini gösteren vatandaşla tartıştı
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