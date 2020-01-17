Ekrem İmamoğlu'na tepki için unvanını silen Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav konuştu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir" sözlerine kızarak sosyal medya hesabından unvanını silen Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav açıklamalarda bulundu. Oktav, "Unvanlar değerlidir ama benim eşim olsaydı 'benim eşim profesör nereye gideceğini bilir' gibi bir laf etseydi ben öyle bir eş istemezdim zaten" dedi.
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