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Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken karar! 50 kişi işten çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ çalışanı çoğu gazeteci 50 kişi tek tek aranıp ''iş akdiniz feshedildi" denilerek kapı önüne konuldu. İmamoğlu seçim döneminde kimsenin işine son verilmeyecek ifadesini sıkça kullanmıştı. Ekrem İmamoğlu işçi kıyımına devam ediyor. Belediyede tecrübeli isimleri görevden alan İmamoğlu son olarak İBB Medya AŞ'ye de el attı. Belediyedeki 50 kişiyi daha işsiz bıraktı.

Ekrem İmamoğlu seçimden önce kimseyi işten çıkarmayacağız demişti

İBB Medya AŞ'de müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekipten oluşan 50 çalışan işten çıkarıldı. İBB Medya AŞ İnsan kaynakları işten çıkarılan personeli tek tek arayıp "iş akdiniz feshedildi" dedikten sonra herhangi başka bir açıklama yapmadan işten çıkarmayla ilgili yasal işlemleri uyguladı. Ancak Ekrem İmamoğlu seçilmeden önce kimseyi işten çıkarmayacağız demişti.

İBB Medya AŞ'de 160 kişinin çalıştığı İmamoğlu'nun başkan olduktan sonra kadronun 180'e çıktığı öğrenildi. İBB Medya AŞ'de ilk çıkarılan isim ise Türkiye'nin sesinden tanıdığı ve alanındaki en yetkili isimlerden biri olan Murat Kazanazmaz olmuştu.

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Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken karar! 50 kişi işten çıkarıldı
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