Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ekrem İmamoğlu'nun hemşehrisine söylediği HDP yalanı deşifre oldu!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ziyaret ettiği Çekmeköy pazar yerinde, hemşehrisi olan bir kadının tepkisiyle karşılaştı. İmamoğlu, CHP ile terör destekçisi HDP'nin ittifakını eleştiren Hatice Ocak isimli kadını ikna etmek için uzun süre uğraştı ama başarılı olamadı. İmamoğlu'na "HDP ile iş birliği yapıyorsunuz" diyen Hatice Ocak'a 'yok öyle bir şey seni kandırıyorlar' diye yanıt veren İmamoğlu'nun gerçek yüzü ortaya çıktı. Beton Ekrem, HDP ile birlikte yaptıkları kirli ittifakı gizlemek istese de başka bir ziyaretinde HDP'li bir seçmenin İmamoğlu'na yönelik, "Sizi Selahattin Demirtaş'a benzetiyoruz" sözlerine "Sağolun" diye yanıt verdi ve "Yüreğimiz bir, mahcup etmeyeceğiz" dedi. İşte o görüntüler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekrem İmamoğlu'nun hemşehrisine söylediği HDP yalanı deşifre oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN