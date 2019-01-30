Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ekrem İmamoğlu’nun taziye ziyaretinde tartışma yaşandı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, evinde intihar eden Beylikdüzü Belediyesi çalışanı memur Yaşar Uçar'a taziye ziyaretine gitti. Yaşar Uçar’ın yakınları, merhumun Beylikdüzü Belediyesi’nin ihmalinden dolayı intihar ettiği öne sürerek Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretine tepki gösterdi.

"YAŞAR UÇAR'I GERİ GETİREMEZSİN"

Ekrem İmamoğlu; Yaşar Uçar'ın yakınının, "Hiç kusura bakmayın. Neyi konuşacaksın? Yaşar'ı geri getirebilecek misin?" şeklindeki sorusuna, "Tabi getiremeyiz" dedi. Bunun üzerine ortam gerginleşti.

Yaşar Uçar'ın yakınının, "(Yaşar Uçar'ı) getiremezsin. Getiremezsin. Şu an sana kafa atmak istiyorum. Anladın mı?" şeklindeki sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu seçim otobüsüne yöneldi ve kendisine tepki gösteren vatandaşa, "Sakin ol. Sakin ol" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, Yaşar Uçar'ın akrabaları ve arkadaşlarını İmamoğlu'nun yakınından uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşar Uçar'ın yakınlarının, "Ne olay olacak?" şeklinde seslerini yükselttikleri gözlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekrem İmamoğlu’nun taziye ziyaretinde tartışma yaşandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN