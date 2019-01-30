Ekrem İmamoğlu’nun taziye ziyaretinde tartışma yaşandı

"YAŞAR UÇAR'I GERİ GETİREMEZSİN"

Ekrem İmamoğlu; Yaşar Uçar'ın yakınının, "Hiç kusura bakmayın. Neyi konuşacaksın? Yaşar'ı geri getirebilecek misin?" şeklindeki sorusuna, "Tabi getiremeyiz" dedi. Bunun üzerine ortam gerginleşti.

Yaşar Uçar'ın yakınının, "(Yaşar Uçar'ı) getiremezsin. Getiremezsin. Şu an sana kafa atmak istiyorum. Anladın mı?" şeklindeki sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu seçim otobüsüne yöneldi ve kendisine tepki gösteren vatandaşa, "Sakin ol. Sakin ol" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, Yaşar Uçar'ın akrabaları ve arkadaşlarını İmamoğlu'nun yakınından uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşar Uçar'ın yakınlarının, "Ne olay olacak?" şeklinde seslerini yükselttikleri gözlendi.