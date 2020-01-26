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Elazığ depremi sonrası Traktör taraftarından Türkiye'ye destek tezahüratı

26.01.2020 | 20:46

İran Liginde mücadele eden Güney Azerbaycan Türklerinin temsilcisi Traktör Futbol Kulübü taraftarları, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tribünlerden destek tezahüratı yaptı.

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