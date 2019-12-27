Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan canlı yayında açıklama...
Elazığ'dan 4.9 büyüklüğünde deprem oldu! Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilimizde bir deprem meydana geldi. Elazığ'daki 4.9 büyüklüğündeki deprem aynı zamanda Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır illerinde de hissedildi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, A Haber canlı yayınında; Elazığ'daki deprem ve son durumu paylaştı...
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