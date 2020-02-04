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Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrası Jandarma enkazda bulduğu altınları sahibine böyle teslim etti |Video

Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrası Jandarma enkazda bulduğu altınları sahibine böyle teslim etti |Video
04.02.2020 | 10:51

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasına enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, jandarma timleri tarafından bulunan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında yaralar sarılmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Güvenlik güçleri de her alanda depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyor. Bu kapsamda Çevrimtaş köyünde enkaz kaldırma çalışmalarında ekiplere eşlik eden jandarma ekipleri, 3 bilezik, 1 kolye, 4 Cumhuriyet, 2 yarım ve 3 çeyrek altın buldu. Ekiplerin yaptığı araştırmada ziynet eşyalarının Ersin Ataş'a ait olduğunu belirleyerek, sahibine teslim etti.


Altınlarını teslim alan Ersin Ertaş, "Bugün komutanlarımız göçüğün altında kalan altınlarımızı buldular eksiksiz teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ederim. Depremin ilk gününde başımıza böyle üzücü bir olay geldi. Biz Elazığ'dan buraya ilk geldiğimizde buraya önce jandarma özel hareket gelmişti. Jandarmamız tırnak ve elleriyle burayı kazıyarak bize her türlü yardımda bulundular. Hepsine teşekkür ediyoruz"dedi.


Jandarmadan engelli depremzedeye sürpriz
Elazığ'ın merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde bulunan 8 kişilik ailesiyle yaşayan engelli Samet Tekocak'ın evleri de ağır hasar gördü. Durumu öğrenen il jandarma ekipleri, Tekocak ailesinin evine giderek bahçesine çadır kurup, ihtiyaç ve gıda malzemelerini yerleştirdi.Depremin etkisinden kurtulması için moral verilen Samet'e Jandarma Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, özel donanımlı araçla şehir turu attırdı,üniforma giydirdi.

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