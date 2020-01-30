Elazığ'da deprem fırsatçıları kiraları arttırdı!
Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında ev kiralarında fahiş artışa vatandaşlardan tepki. Elazığ'da yer yer kiraların iki katına çıkarıldığı ve bazı fırsatçı ev sahiplerinin kiraları 1500 TL'ye kadar yükselttikleri ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
02:59
24 kişilik Türk heyet Antarktika bilim seferinde yerini alacak 30.01.2020 | 12:17
00:32
Elazığ'da deprem fırsatçıları kiraları arttırdı! 30.01.2020 | 12:08
19:00
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı 30.01.2020 | 10:56
02:22
"Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi 30.01.2020 | 10:05
08:31
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber’e konuştu 30.01.2020 | 09:19
02:14
08:56
Bakan Kurum, Elazığ'da hasarlı binaları denetledi, önemli açıklamalar yaptı 29.01.2020 | 17:56
07:49
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 29.01.2020 | 17:40
03:05
TBMM'de ortak Kudüs bildirisi 29.01.2020 | 17:14
01:51
İstinaftan Boydaklar’a kötü haber 29.01.2020 | 17:00
16:57
Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cenazeye Başkan Erdoğan da katıldı 29.01.2020 | 16:59
06:53
İstanbul'da ABD Başkonsolosluğu önünde protesto 29.01.2020 | 16:26
03:59
Türk bilim insanlarından yeni buluş 29.01.2020 | 15:09
02:12
04:39
13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal dönüşü kritik açıklamalar 29.01.2020 | 13:16
01:28
17:52
AK Parti'den Trump'ın skandal kararına çok sert tepki 29.01.2020 | 12:58