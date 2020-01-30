Elazığ'da deprem fırsatçıları kiraları arttırdı!

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında ev kiralarında fahiş artışa vatandaşlardan tepki. Elazığ'da yer yer kiraların iki katına çıkarıldığı ve bazı fırsatçı ev sahiplerinin kiraları 1500 TL'ye kadar yükselttikleri ortaya çıktı.