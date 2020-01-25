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Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi

25.01.2020 | 14:32

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından cansız bedenleri çıkarılan Fatma Yıldız (31) ile oğlu Doruk Abbas Yıldız (2), toprağa verildi.

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