Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi
Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından cansız bedenleri çıkarılan Fatma Yıldız (31) ile oğlu Doruk Abbas Yıldız (2), toprağa verildi.
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