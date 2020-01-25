Elazığ'da yerini cep telefonuyla bildiren yaralı 13 saat sonra enkazdan böyle çıkarıldı
Erzurum AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Kalay Apartmanı'nda enkaz altında kalan Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi. Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.
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