Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde mucize gibi kurtuluş anı kamerada! Saatler sonra böyle çıkarıldı...
Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma ekiplerinin enkazlardaki çalışmaları devem ediyor. Arama kurtarma ekiplerinin depremden saatler sonra enkaz altından bir yaralıyı sağ olarak kurtardıkları anlar kamerada...
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