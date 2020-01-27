Elazığ'daki 6,8'lik depremim kan donduran sesini böyle anlattı... "3 kere güm güm..."

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde enkaz altında kalanlar, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmaya devam ediyor. Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem anını anlatan enkazdan kurtarılan vatandaşlar, yerin altından sarsıntıdan hemen önce 'güm güm' şeklinde 3 kere ses geldiğini anlattılar.