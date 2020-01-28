Web TV Türkiye Elazığ’daki deprem yardımlarının arasından çıkan Türkiye’yi duygulandıran mektubun sahibi ortaya çıktı!

Elazığ’daki deprem yardımlarının arasından çıkan Türkiye’yi duygulandıran mektubun sahibi ortaya çıktı!

28.01.2020 | 11:45

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinden Elazığ’a gönderilen yardım malzemelerinin arasına “Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle” yazılı not bırakan küçük kıza İHA ulaştı. Adının Nazlı Can olduğu öğrenilen 9 yaşındaki küçük kız, “Herkes aynı şeyi yapabilir. Az da olsa bir yardım yapma şansınız var” dedi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Lüleburgaz'da başlatılan yardım kampanyasında bir yardım paketinin içine bıraktığı notla yürekleri burkan küçük kıza İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Lüleburgaz Belediyesinin yardım toplama noktalarından biri olan Gençlik Parkı'na ailesiyle birlikte yardım paketi bırakan Ramazan Yaman İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlı Can, deprem bölgesindeki depremzedelere not göndermeye karar verdiğini söyledi.


"Para koyup, mektup yazdım"
Yardım paketinin içine notla harçlığını koyma fikrinin aklına birden geldiğini söyleyen Nazlı Can, söyledikleriyle ise ders verdi. Can, "Para koyup mektup yazdım. Birden aklıma geldi. Televizyondaki görüntülerden etkilendim. Sosyal medyada görünce çok mutlu oldum. Şaşırdım. Mektubuma biriktirdiğim harçlığımla onlara yardım yapmak istediğimi yazdım. Yardım eden diğer insanlar da çok iyi bir şey yapıyor. Herkes aynı şeyi yapabilir. Az da olsa bir yardam yapma şansınız var" dedi.


"Haberim yoktu"
Nazlı Can'ın annesi Bahriye Can da (34) kızının mektup yazdığını sonradan fark ettiğini söyledi. Can, "Ben de çok duygulandım gördüğüm zaman. Benim haberim yoktu. Sonradan ben de internetten öğrendim. Bu yaşta bunları yapabildiği için çok duygulandım, çok sevindim. İlk önce inanamadım. Nazlı bu sen değilsindir dedim. O da 'Hayır anne benim yazım. İsmimi silmişler' dedi. Neredeyse ağlayacaktım. Bu yaşta böyle bir davranışta bulunduğu için hoşuma gitti. Gururlandım açıkçası" ifadelerini kullandı.


Ne olmuştu?
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında yardım kampanyası başlatılan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde duygulandıran bir olay yaşanmıştı. Bir ailenin bıraktığı yardım paketinin içine küçük bir kız çocuğunun notla birlikte okul harçlığını verdiği ortaya çıkmıştı. Notta, "Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle" yazıldığı görülmüştü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakanlardan son dakika açıklaması: Tüm köylerin çadır ihtiyacı karşılandı 38:23
Bakanlardan son dakika açıklaması: Tüm köylerin çadır ihtiyacı karşılandı 28.01.2020 | 12:18
Depremden hayvanları telef olan besicilere devlet desteği 04:07
Depremden hayvanları telef olan besicilere devlet desteği 28.01.2020 | 12:13
İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 27 Ocak 2020 Salı 14:23
İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Salı) 28.01.2020 | 12:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 28 Ocak 2020 Salı 04:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (28 Ocak 2020 Salı) 28.01.2020 | 12:01
Elazığ’daki deprem yardımlarının arasından çıkan Türkiye’yi duygulandıran mektubun sahibi ortaya çıktı! 02:01
Elazığ’daki deprem yardımlarının arasından çıkan Türkiye’yi duygulandıran mektubun sahibi ortaya çıktı! 28.01.2020 | 11:45
Bakan Koca enkazdan çıkarılan depremzedenin elini böyle tuttu 00:44
Bakan Koca enkazdan çıkarılan depremzedenin elini böyle tuttu 28.01.2020 | 10:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklama 12:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklama 28.01.2020 | 10:19
Elazığ'daki depremde binaların kan donduran yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı! 03:09
Elazığ'daki depremde binaların kan donduran yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı! 28.01.2020 | 10:09
Elazığ'daki deprem sonrası JAK timlerinin Yüsra Bebek ve annesini kurtarma anı görüntüleri ortaya çıktı! 02:25
Elazığ'daki deprem sonrası JAK timlerinin Yüsra Bebek ve annesini kurtarma anı görüntüleri ortaya çıktı! 28.01.2020 | 10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede annenin evlatlarıyla görüşme isteğini yerine getirdi 02:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede annenin evlatlarıyla görüşme isteğini yerine getirdi 28.01.2020 | 09:23
Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması 10:17
Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması 27.01.2020 | 22:41
Başkan Erdoğan Cezayir-Gambiya yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı 05:49
Başkan Erdoğan Cezayir-Gambiya yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı 27.01.2020 | 22:08
Başkan Erdoğan'dan Suriyeli gence ve ailesine müjde 05:16
Başkan Erdoğan'dan Suriyeli gence ve ailesine müjde 27.01.2020 | 21:41
Başkan Erdoğan'dan Gambiya'da 'Libya' açıklaması: Hafter'in barış diye bir derdi yok 26:29
Başkan Erdoğan'dan Gambiya'da 'Libya' açıklaması: Hafter'in barış diye bir derdi yok 27.01.2020 | 21:42
Dr. İshak Yılmaz Enkaz altında hayatta kalabilmenin yolu; sakinlik 04:19
Dr. İshak Yılmaz "Enkaz altında hayatta kalabilmenin yolu; sakinlik" 27.01.2020 | 17:22
Ayrı deprem, aynı acı! İşte depremin simge fotoğrafının hikayesi... 10:43
Ayrı deprem, aynı acı! İşte depremin simge fotoğrafının hikayesi... 27.01.2020 | 16:30
Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor 01:55
Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor 27.01.2020 | 16:06
Elazığ'daki deprem arama kurtarma ekipleri, biten çalışmanın ardından bölgeden ayrılıyor 08:24
Elazığ'daki deprem arama kurtarma ekipleri, biten çalışmanın ardından bölgeden ayrılıyor 27.01.2020 | 15:59
Depremde can kaybı 40'a yükseldi 13:03
Depremde can kaybı 40'a yükseldi 27.01.2020 | 15:20
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan deprem açıklaması Ölenler hükmen şehittir 00:56
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan deprem açıklaması "Ölenler hükmen şehittir" 27.01.2020 | 15:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN