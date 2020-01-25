Elazığ'daki depremde 19 saat sonra mucize gibi kurtuluş kamerada
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 19 saat sonra bir yaralıyı kurtarma anlarına ait görüntüler kamerada...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:22
Elazığ'daki depremde 19 saat sonra mucize gibi kurtuluş kamerada 25.01.2020 | 16:50
03:37
Kızılay Genel Müdürü A Haber’e konuştu 25.01.2020 | 16:29
17:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde 25.01.2020 | 16:13
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze namazına katıldı 25.01.2020 | 15:52
01:11
01:16
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde 25.01.2020 | 15:32
03:19
Sosyal medyada provokasyon! Depremden siyasi çıkar elde etmeye çalıştılar... 25.01.2020 | 14:45
02:20
01:52
04:57
Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi 25.01.2020 | 14:32
01:45
Elazığ'daki depremde enkaz altındaki Azize cep telefonuyla yardım istedi 25.01.2020 | 14:21
00:46
Bakanlar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı! 25.01.2020 | 12:37
25:42
Bakanlar, Elazığ'daki son durum hakkında bilgi verdi 25.01.2020 | 12:10
14:26
00:19
08:06
04:56
Öğ. Üy. Süha Özden'den flaş yeni deprem ihtimali açıklaması! 25.01.2020 | 11:08
02:19
Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'daki depremi 3 ay önceden böyle haber vermişti! 25.01.2020 | 10:33
11:03
02:09
Elazığ''da depremden 13 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı! 25.01.2020 | 10:01