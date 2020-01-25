Elazığ'daki depremde enkaz altından telefonla yardım isteyen Azize Anne'nin kurtarılma anı kamerada!

Elazığ'da kurtarma ekipleri enkaz altındaki bir kişiyle telefonla iletişime geçti. İsminin Azize olduğu öğrenilen kadına kurtarma ekipleri yapması gerekenleri anlattı. Enkaz altında kalan diğer insanlara seslenip iletişime geçmesini istedi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki Azize Anne'yi kurtarma anları ise kameraya böyle yansıdı...