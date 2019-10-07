Elektrikte yeni tarife dönemi: 2020'de başlayacak

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Elektrik piyasası kapsamında Yeni tarife döneminde şirketlerimize bizim bir takım bonuslarımız olacak. Tüketici senden memnunsa senin kazancın çok olacak. Yani karşındaki müşteri senden memnun olacak. Müşteri senden memnun değilse kazanmayacaksın, memnunsa kazanacaksın. Akaryakıtta şirket ve bayilerin kar marjı açısından bakıldığında bugün belki bu kararı buruk karşılayabilirsiniz ama bunun gelecekte ne kadar iyi bir karar olduğunu göreceksiniz. Çünkü bizim için harcında adalet olmayan bir piyasa çürüktür ve ufak bir sarsıntıda yıkılır" açıklamasında bulundu.